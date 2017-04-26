Семь районов Киева частично остались без горячей воды из-за долгов за газ

Киев, , 16:13 — REGNUM Горячую воду отключили 26 апреля в семи районах Киева из-за долгов «Киевэнерго» за газ, сообщает пресс-служба управляющей компании.

Согласно сообщению, задолженность «Киевэнерго» перед «Киевгазом» за транспортировку газа составила на 1 апреля 2017 года 205,5 млн гривен ($7,72 млн), за потребленный газ — 4,5 млрд гривен ($170 млн).

В связи с этим, «Киевгаз» прекратил подачу газа 17 котельным, которые обеспечивали горячей водой 93 жилых дома, девять детских садов и школ, более пяти государственных учреждений.

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Отключение горячей воды произошло в следующих районах Киева: Подольском, Деснянском, Соломенском, Оболонском, Голосеевском, Шевченковском, Дарницком.

В свою очередь, в «Киевэнерго» сообщили, что компания расплачивается за газ с тех денег, которые она получает в качестве оплаты газа от потребителей. А так как долги потребителей за газ растут, соответственно растут и долги «Киевэнерго».

Напомним, ранее в ПАО «Киевэнерго» заявляли о возможном отключении горячей воды в Дарницком и Днепровском районах Киева. Это связано с долгами компании «Евро-реконструкция» за газ перед «Киевэнерго», которые составили на 1 апреля 2017 года 38 млн гривен ($1,42 млн).

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