Почти всю электроэнергию на Украине производят АЭС и ГЭС

Киев, , 15:23 — REGNUM Украина почти полностью перешла на производство электроэнергии атомными и гидроэлектростанциями, заявил 26 апреля глава министерства энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик, сообщает «Экономическая правда».

По его словам, из-за нехватки топлива производство электроэнергии тепловыми электростанциями в 2017 году упало на 1 млрд кВт/ч.

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Чтобы покрыть дефицит, государство увеличило мощность АЭС на 4 млрд кВт/ч, что совместно с гидроэлектростанциями, которые производят 2 млрд кВт/ч, покрыло недостающие мощности.

«Именно такая схема распределения дала сегодня возможность остановить пять ТЭС, работающих на антрацитовой группе угля. Сегодня работают только два блока Луганской ТЭС», — сказал министр.

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Напомним, ранее министр энергетики заявил, что Змиевская ТЭС частично перейдет с антрацита на газовый уголь. В частности, на новое топливо будут переведены энергоблоки №2 и №5.

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