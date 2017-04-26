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В столице Киргизии чествуют ликвидаторов Чернобыльской катастрофы

Общество

Чернобыльцы получили от государства право бесплатно пользоваться городским телефоном и выплачиваемую раз в три месяца стипендию в 417 рублей

Бишкек, 26 апреля 2017, 15:54 — REGNUM  В столице Киргизии сегодня, 26 апреля, состоялся митинг-реквием, посвященный 31-годовщине аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Об этом сообщила пресс-служба Бишкекского муниципалитета.

Участники мероприятия, среди которых присутствовали председатель общественного объединения «Союз Чернобыль» Тилек Омурбеков, вице-мэр Айгуль Рыскулова, заместитель посла России Алексей Мзареулов, посол Белоруссии Андрей Страчко и посол Украины Николай Дорошенко, а также жители и гости киргизстанской столицы, почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к памятнику чернобыльцам.

В настоящее время в Бишкеке проживают 229 ликвидаторов и 54 вдовы участников ликвидации катастрофы на ЧАЭС, из которых 208 были признаны инвалидами.

Как отмечают в мэрии столицы Киргизии, начиная с 1 января 2010 года, государство обеспечивает их 100% льготой на оплату городского телефона, выплачивает ежеквартальную стипендию в размере 500 сомов (417 рублей) и оказывает единовременную материальную помощь ко Дню аварии на ЧАЭС. Также вдовам участников ликвидации Чернобыльской катастрофы выплачивается ежеквартальная стипендия в размере 1500 сомов (1250 рублей).

ИА REGNUM напоминает, что 26 апреля 1986 года на Чернобыльской атомной электростанции произошла авария — взорвался ядерный реактор четвертого энергоблока, что привело к выбросу в атмосферу большого количества радиоактивных веществ, впоследствии выпавших в виде осадков на территории Евразийского континента, преимущественно Украинской ССР, Белорусской ССР и РСФСР.

Чернобыльская катастрофа расценивается как крупнейшая из произошедших за всю историю атомной энергетики. Участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС принимали свыше 600 тысяч человек из всех республик Советского Союза. Только по официальным данным, от болезней, вызванных радиоактивным облучением, скончались несколько сотен ликвидаторов, тысячи стали инвалидами.

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Чернобыльская трагедия
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