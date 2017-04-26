Зависимость от порнофильмов сравнима с наркозависимостью

Москва, , 14:03 — REGNUM Член Совфеда Елена Мизулина отметила, что зависимость от просмотра порнофильмов, формирующаяся из-за доступности соответствующих роликов в интернете, сопоставима с наркозависимостью.

«Сегодня во всю уже специалисты говорят о том, что мы имеем дело с формированием нового вида интернет-зависимости, сопоставимого с наркозависимостью — это порнозависимость», — сказала она на Форуме безопасного интернета.

«За 2015 год каждую секунду с одного такого сайта скачивается 75 гигабайтов порнографии, за время существования сайта с 2007 года по 2015 год число просмотров порно в 2,5 раза больше, чем все время существования человечества на Земле», — привела она данные Института стратегических исследований.