Москва, , 12:20 — REGNUM Генпрокурор РФ Юрий Чайка призвал срочно решить проблему выдворения незаконных мигрантов за пределы РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 26 апреля.

«Необходимо срочно решить проблему выдворения незаконных мигрантов за пределы страны», — сказал Чайка в Совфеде.

На содержание каждого мигранта тратится 23 тыс. рублей в месяц, что, по словам Чайки, вдвое больше, чем стоимость авиабилета из РФ в ближнее зарубежье.

После проверки центров временного содержания иностранцев в ряде регионов выявлено превышение вместимости, администрации центров отказывали в приеме иностранцев несмотря на решения судов об административном выдворении, проинформировал он. «Иностранцы, находившиеся в центрах, из-за недостатка финансирования ждали депортации от 3 до 6 месяцев», — отметил Чайка.