Старообрядцы о проблемах в Приморье: земля, дрова и соцгарантии

Владивосток, , 11:30 — REGNUM Программе содействия переселению соотечественников из зарубежья уже больше 10 лет, однако она не учитывает многих реалий сегодняшнего времени. Такое мнение высказал старейшина старообрядческой общины во Владивостоке Вячеслав Михалев в ходе телемоста, который объединил Приморский край, Амурскую область и Москву, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Первые переселенцы в Приморский край прибыли в 2009 году, и сегодня их проживает на территории 93 человека. Большинство семей обосновались в Красноармейском районе.

«За то время, что старообрядцы живут здесь, чётко отметились несколько проблем. Несовершенство законодательства в вопросах разграничения земли, проблема заготовки дров, ряд социальных гарантий, — обозначил Вячеслав Михалев. — Наши люди привыкли тяжело и много работать, создавать крепкие семьи, растить детей. И нужно дать им возможность укрепиться корнями на российском Дальнем Востоке».

«Мы готовы поставлять качественные продукты на столы приморцев. Но всё упирается в землю», — поддержал старейшину Венидикт Реутов, прибывший с семьёй в Приморье из Боливии в 2015 году.

По его словам, многие староверы из Южной Америки готовы переехать в Приморский край, однако пока у них больше вопросов, нежели ответов. Люди ждут результатов от переезда семьи Реутовых, которые живут сегодня в селе Любитовка Дальнереченского района, выращивают сою и овощи, разводят скот.

Как сообщало ИА REGNUM, на проблемы с землёй в Приморском крае жаловалась и родовая кочевая община Красноармейского района «Удэге». Люди не могут полноценно осуществлять хозяйственную деятельность, поскольку чиновники на протяжении длительного времени не исполняют решение суда, не передают коренному малочисленному народу землю, бездействуют и судебные приставы.