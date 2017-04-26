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Активность клещей на Дону: переносчики КГЛ покусали более 400 жителей

Общество

Животноводов призывают не пасти скот на необработанных пастбищах

Клещ
JerzyGorecki
Клещ

Ростов-на-Дону, 26 апреля 2017, 10:16 — REGNUM  

В Ростовской области, как и во многих других российских регионах, раньше времени проснулись переносчики опасных заболеваний, в том числе Крымской геморрагической лихорадкой (КГЛ). Клещи уже успели покусать более 400 жителей Дона. И это только те люди, которые обратились к медикам за помощью, передает корреспондент ИА REGNUM 26 апреля со ссылкой на данные регионального управления Роспотребнадзора.

В числе жертв насекомых — дети. Так, к врачам обратились около 150 юных жителей региона в возрасте до 14 лет. Хоть эти цифры и не превышают показателей многих лет, тем не менее, специалисты просят быть предельно осторожными.

Так как большую опасность клещи представляют для тружеников села, донские ветеринары проводят массовые обработки животных против иксодовых клещей. По информации областной станции по борьбе с болезнями животных, обработано уже более 975 тыс. животных, из них более 503 тыс. голов крупного рогатого скота и более 471 тыс. голов мелкого рогатого скота.

Животноводов призывают не пасти скот на необработанных пастбищах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM , плюсовая температура в марте привела к нашествию клещей. Только в первый календарный месяц весны к медикам за помощью обратились 57 человек, из них — 25 детей. Особая же активность опасных насекомых обычно наблюдается с мая по июнь.

Напомним, в прошлом году на Дону за помощью к врачам по поводу укусов клещей обратились более 8 тыс. человек, в том числе более 2 тыс. детей. Заболеваемость КГЛ сократилась в 1,3 раза по сравнению с показателями 2015 года. Так, в 2016-м лихорадку подхватили около 30 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области проснулись клещи: пострадали 57 человек

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