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УФАС предупреждает: Мэрию Волжского предостерегли от отмены маршруток

Общество

В городе-спутнике Волгограда планируется сократить десять маршрутов

Маршрутка
Никитенко Эмилия © ИА REGNUM
Маршрутка

Волгоград, 26 апреля 2017, 09:32 — REGNUM  Отмена маршруток в городе Волжском Волгоградской области может привести к нарушению закона о конкуренции, так как приведет к сокращению количества хозяйствующих субъектов на рынке регулярных перевозок пассажиров по муниципальным маршрутам города. К такому выводу пришли специалисты управления Федеральной антимонопольной службы по Волгоградской области. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства 26 апреля, городской администрации вынесено предупреждение.

Как пояснили в антимонопольном управлении, согласно постановлению городской администрации, закрыты будут 10 муниципальных маршрутов «частных» перевозчиков, осуществляющих регулярные перевозки Волжском. Принимая такое решение, местные власти руководствовались исследованием политехническогоинститута — филиала Волгоградского ГТУ. В нем содержатся рекомендации ликвидировать маршруты по причине дублирования ими маршрутов, но только частных перевозчиков муниципальных предприятий.

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«При этом основания закрытия именно частных перевозчиков в исследовании не приводится», — добавил руководитель Волгоградского УФАС России Роман Лучников.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии Волжкого, уже с 30 апреля отмене подлежат семь маршрутов регулярных перевозок по нерегулируемому тарифу. Это прописано в постановлении городской администрации «Об утверждении документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Волжском». Так, речь идет о маршрутах №№ 1, 1к, 15, 24, следующих от железнодорожного вокзала до 32 микрорайона, поселка Киляковка, 27 и 37 микрорайонов. А также №14 «37 мкр. — площадь Строителей», №16с «27 мкр. — остров Зеленый», №40б «27 мкр. — ЛПК».

«На смену маршруткам придут автобусы средней вместимости. В настоящее время осуществляется закупка по лизингу 20 автобусов», — уточнили в мэрии.

Кроме того, в мае 2017 года планируется изменение в маршрутах и графике движения автобусов. На маршрутах №№ 1, 11, 24 уменьшится интервал движения автобусов, а маршрут №2 будет продлен.

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Как сообщало ИА REGNUM, аналогичное предупреждение о недопущении нарушения закона о конкуренции в связи с отменой более 80 маршрутов в Волгограде УФАС выносило и администрации города-героя. Однако маршруты все равно были отменены в запланированные сроки.

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