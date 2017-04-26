Мусор и грязь: Родники Екатеринбурга находятся в плачевном состоянии

Екатеринбург, , 09:36 — REGNUM В Екатеринбурге общественники намерены привести в порядок самые посещаемые родники города. Данную инициативу поддержал комитет по экологии и природопользованию администрации города, сообщили в пресс-службе мэрии корреспонденту ИА REGNUM.

«Состоявшаяся на днях инспекция показала актуальность проблемы — родники Екатеринбурга, за очень редким исключением, находятся после зимы в плачевном состоянии. Мусор, грязь, заброшенность… Желания набрать в них воды не возникает», — сообщили в пресс-службе городской администрации.

В связи с этим 29 апреля 2017 года общественное движение #ЧИСТО_УРАЛ организует субботники на четырёх родниках Екатеринбурга — Поющем, Московском, а также на родниках Памяти и Европа-Азия. В ходе субботника волонтёры проведут уборку, вывоз мусора, установление экологических табличек возле природных источников. Также общественники приглашают принять в мероприятии всех желающих внести свой вклад в улучшение экологии города.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году администрация Екатеринбурга намерена выделить 200 тысяч рублей на очистку и содержание 21 родника городского округа. Работы будут производить подрядные организации, которые должны завершиться к октябрю. Условия контракта предполагают не только уборку накопившейся за зиму грязи, но и поддержание родников в чистоте до начала зимнего сезона. В частности необходимо будет собирать и вывозить накопившийся мусор, а также следить за чистотой дорожек ведущих к источникам.

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