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Мусор и грязь: Родники Екатеринбурга находятся в плачевном состоянии

Общество

Общественники и волонтёры намерены выйти на субботник и привести в порядок городские природные источники

Екатеринбург, 26 апреля 2017, 09:36 — REGNUM  В Екатеринбурге общественники намерены привести в порядок самые посещаемые родники города. Данную инициативу поддержал комитет по экологии и природопользованию администрации города, сообщили в пресс-службе мэрии корреспонденту ИА REGNUM.

«Состоявшаяся на днях инспекция показала актуальность проблемы — родники Екатеринбурга, за очень редким исключением, находятся после зимы в плачевном состоянии. Мусор, грязь, заброшенность… Желания набрать в них воды не возникает», — сообщили в пресс-службе городской администрации.

В связи с этим 29 апреля 2017 года общественное движение #ЧИСТО_УРАЛ организует субботники на четырёх родниках Екатеринбурга — Поющем, Московском, а также на родниках Памяти и Европа-Азия. В ходе субботника волонтёры проведут уборку, вывоз мусора, установление экологических табличек возле природных источников. Также общественники приглашают принять в мероприятии всех желающих внести свой вклад в улучшение экологии города.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году администрация Екатеринбурга намерена выделить 200 тысяч рублей на очистку и содержание 21 родника городского округа. Работы будут производить подрядные организации, которые должны завершиться к октябрю. Условия контракта предполагают не только уборку накопившейся за зиму грязи, но и поддержание родников в чистоте до начала зимнего сезона. В частности необходимо будет собирать и вывозить накопившийся мусор, а также следить за чистотой дорожек ведущих к источникам.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Екатеринбурга ищут подрядчика на очистку родников

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