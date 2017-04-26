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На Камчатке земли охотугодий и Роснедр раздадут под дальневосточный гектар

Общество

Благодаря этому землю получат более 300 заявителей

Петропавловск-Камчатский, 26 апреля 2017, 02:08 — REGNUM  На Камчатке процент земель, закрытых для предоставления на территории края в качестве дальневосточного гектара, увеличился до 16%. Это произошло за счёт закрытия земель Минобороны, территорий, отнесённых к ведению Роснедр, а также охотничьих угодий. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, местные чиновники доложили вице-премьеру Юрию Трутневу во время его рабочего визита на полуостров.

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Трутнев при этом отметил, что проблема с предоставлением некоторых участков вскоре будет решена. По его словам, в ближайшее время в федеральный закон будут внесены соответствующие поправки, благодаря которым ограниченные в использовании земли охотугодий будут открыты для предоставления заявителям. После вступления поправок в силу более 300 граждан, ранее заявившихся на данные территории на Камчатке, смогут получить свои гектары.

Трутнев отметил, что это не касается земель, принадлежащих военным. Их трогать не будут. А вот по землям охотничьих угодий и Роснедр решение уж приняты.

«Вы людей предупредите. Возвращать им не надо, отказывать не надо, предупредите, что поправки уже в стадии внесения, поэтому мы в ближайшее время закончим. Ситуацию поправим, собственно уже поправили, мы обо всё с ними договорились», — отметил Юрий Трутнев.

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На Камчатке основная часть всех заявок на «дальневосточный гектар» приходится на Елизовский район — крупнейший муниципалитет региона. На его территории находится второй по величине город в крае — Елизово. Кроме того, на большой территории расположено огромное количество дачных участков жителей Петропавловска-Камчатского и Елизово. Также с территории открывается красивый вид на несколько вулканов, что привлекает туристов.

«С видом деятельности многие пока определяются, но тенденция такая, что на границах населённых пунктов больше склоняются к сельскому хозяйству, на втором месте — индивидуальное жилищное строительство», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель министра имущественных и земельных отношений Камчатского края Владимир Балакаев.

С начала действия закона о дальневосточном гектаре на Камчатке принято 3482 заявки. В безвозмездное пользование гражданам предоставлены земельные участки общей площадью 764 гектара. 700 заявок одобрены, по ним идёт процедура постановки участков на кадастровый учёт или заключения договоров.

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Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке зафиксированы и первые случаи попытки махинаций с дальневосточным гектаром. В частности, предприимчивые люди взяли участок земли в районе дачных участков между Петропавловском и Елизово, разбили их на более мелкие участки и выставили на продажу — 10 соток за 2,5 млн рублей. После скандала, поднятого дачниками, объявления о продаже исчезли, а власти напомнили, что в течение пяти лет гектар продать нельзя — он собственность государства.

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