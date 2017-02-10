Камчатские гектары больше всего приглянулись москвичам и перебуржцам

Всего на Камчатке с 1 июня на получение «дальневосточного гектара» подано более 2,2 тысяч заявлений

Петропавловск-Камчатский, , 08:43 — REGNUM На Камчатке с начала реализации третьего этапа закона о «дальневосточном гектаре», то есть с 1 февраля, принято уже более 600 заявок на землю. Значительная часть заявлений поступила из центральных регионов России, рассказал корреспонденту ИА REGNUM министр имущественных отношений края Борис Выборов. По его словам, по количеству обращений лидирует Москва и Московская область, за ней следуют Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также Ростовская и Воронежская области, Краснодарский и Ставропольский края, республики Крым, Татарстан и Башкортостан и прочие регионы России.

«Заявки получены из 30 регионов России. Большинство хотят получить землю в Елизовском районе (крупнейший район края со всей инфраструктурой — прим. ред. ИА REGNUM ), но есть и те, кто согласен уехать, например, в Усть-Большерецкий район», — рассказал собеседник агентства.

Всего на Камчатке с 1 июня на получение «дальневосточного гектара» подано более 2,2 тысяч заявлений. Одобрено 680 обращений от граждан, а 170 человек уже получили свой «дальневосточный гектар» на полуострове.

Напомним, федеральный закон, предоставляющий гражданам право получить гектар земли на Дальнем Востоке, был подписан Президентом России Владимиром Путиным в мае прошлого года. Документ предоставляет возможность каждому гражданину на основании его заявления однократно получить в безвозмездное пользование находящийся в государственной или муниципальной собственности участок земли.