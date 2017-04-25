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Италия празднует День освобождения от фашизма и немецкой оккупации

Общество

25 апреля 1945 года в оккупированной немцами северной Италии началось движение сопротивления за освобождение страны

Рим, 25 апреля 2017, 14:53 — REGNUM  25 апреля Италия отмечает 72-ю годовщину освобождения от фашизма и немецкой оккупации. Утром по традиции президент республики возложил венок к памятнику Неизвестного солдата у Алтаря Отечества в Риме. Пресс-служба президента сообщает, что после обеда глава государства посетит бывший концентрационный лагерь в городе Фоссоли.

Премьер-министр Италии Паоло Джентилони посетил мавзолей Адреатинских пещер где возложил венок от имени правительства. 24 марта 1944 у Адреатинских пещер немецкие оккупационные власти Рима произвели массовую казнь итальянских граждан, в том числе пленных партизан. 335 человек были расстреляны в ответ на покушение, совершенное членами итальянского Сопротивления на улице Разелла, в результате которого погибли 33 полицейских полицейского полка СС «Боцен».

Еще один День освобождения отмечается сегодня в Риме полемиками и дискуссиями. Сторонники Национальной ассоциации партизанов и еврейские общины решили отпраздновать 72-ю годовщину освобождения страны от фашизма в разных местах города. В параде, который ежегодно проводит ассоциации партизан (ANPI), не приняла участия еврейская община, как, впрочем, и в прошлом году. Причина: участие в параде палестинских ассоциаций. Еврейской община обвинила ANPI в том, что они «не представляют настоящих партизан»; альтернативное мероприятие еврейской общиной было организовано на ул. Бальбо перед историческим памятником Еврейской бригаде. Для преодоления разногласий не помогло даже обращение президента Серджио Маттарелла, который на встрече с ветеранами в палаццо Квиринале заметил, что день 25 апреля возвращает к истокам демократии в память всех тех, кто отдал свою жизнь за свободу, чтобы вернуть Италии ее достоинство. «Так много личных историй легли в основу национальной истории и составляют основу нашей настоящей истории», — добавил президент. Его речь цитируют итальянские СМИ.

Во время второй мировой войны после 1943 года Италия оказалась разделенной на две части. На севере страны Бенито Муссолини сформировал фашистскую Итальянскую социальную республику, в то же время как на юге сформировались оппозиции к правительству, сотрудничающие с американскими и британскими союзниками. Для борьбы с нацистами было сформировано Движение сопротивления (Resistenza), которое создали партизаны. 25 апреля 1945 года партизаны при поддержке союзников пришли к победе в крупных северных городах. С этого дня начался процесс освобождения Италии. Фашистский диктатор Бенито Муссолини бежал из Милана, но спустя 3 дня был схвачен и расстрелян партизанами.

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