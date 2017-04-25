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Варварская реконструкция резиденции омбудсмена Москальковой приостановлена

Общество

Мосгорнаследие остановило работы по реконструкции усадьбы фельдмаршала Каменского. Это здание после реставрации станет резиденцией уполномоченного по правам человека в РФ

Москва, 25 апреля 2017, 13:45 — REGNUM  В связи с поступлением заявления об обнаружении объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, по адресу: Смоленский бульвар дом 19, строение 2 департаментом культурного наследия города Москвы выдано предписание о приостановке проводимых работ до рассмотрения Мосгорнаследием указанного заявления в установленном законодательством порядке, сообщает 25 апреля сайт ведомства.

«Сегодня Мосгорнаследием принято к рассмотрению заявление об обнаружении объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия. В нем изложены сведения, позволяющие по-новому взглянуть на вопрос об историко-культурной ценности здания. Мы будем внимательно рассматривать данное заявление, и привлекать к работе экспертов Научно-методического совета при Мосгорнаследии. Уже сейчас выполняющему работы подрядчику Мосгорнаследием даны рекомендации о необходимости сохранения и консервации найденных под штукатурным слоем фрагментов белокаменного декора, который предположительно датируется XVIII веком», — уточнил руководитель Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

В Мосгорнаследии отметили, что после поступившего от аттестованного Минкультуры России эксперта Андеря Баталова заявления, в котором тот указал на нарушения при проведении реставрационных работ. Сотрудником Мосгорнаследия 24 апреля 2017 года был осуществлен выезд на объект, в ходе которого зафиксирован факт проведения строительных работ по заказу ФГБУ «Аппарат Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации».

Также подчеркивается, что в 2015 году Мосгорнаследием согласована проектная документация, в соответствии с которой реконструкция здания возможна в существующих габаритах с сохранением основных композиционных и декоративных принципов, относящихся к первой половине XIX века.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, начало ремонтных работ в особняке Каминского зафиксировали активисты общественной организации «Архнадзор». Они, зная, что дом лишен охранного статуса и опасаясь за судьбу уникального памятника архитектуры, выяснили, что рабочие начали замуровывать изначальный декор здания, а именно, основания белокаменных наличников с лучковыми и треугольными фронтонами на кирпичном фоне, карнизы с тонкой профилировкой, выполненные в стиле барокко. После чего эти варварские действия в отношении памятника стали достоянием общественности благодаря действиям градозащитников.

Подробности читайте здесь: Красота исконного облика усадьбы XVIII века Москалькову не заинтересовала

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