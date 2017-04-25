СМИ: Кабаны растерзали насмерть трех исламистов в иракском Киркуке

Киркук, Ирак, , 12:15 — REGNUM

Три боевика ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) погибли в результате встречи с группой кабанов на подконтрольной исламистам территории, сообщает The Indendent.

По информации местных СМИ, инцидент произошел на одной из ферм поблизости от города Киркук, расположенного в 236 км к северу от Багдада. Радикалы, по некоторым данным, пытались выгнать животных. Один из источников сообщает также, что после этого боевики «отомстили» кабанам за нападание. Неизвестно, каким образом погибли боевики, и как осуществлялась месть.

Напомним, территории, прилегающие к городу Киркук, находятся в руках боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с 2014 года. Он считается одним из городов, в который боевики могут скрыться после своего поражения в Мосуле.