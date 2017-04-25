Любителей фаст-фуда предлагают пугать страшными картинками болезней

Москва, , 11:06 — REGNUM В Госдуме предложили на упаковке с фаст-фудом помещать устрашающие изображения того, к каким болезням может привести увлечение нездоровой пищей, передает корреспондент ИА REGNUM 25 апреля.

Необходимо объяснить взрослым и детям, что фаст-фуд — это экстренная мера, а не каждодневная пища, проводить занятия в школе, в рамках того же ОБЖ или на классных часах, предложил депутат Госдумы Дмитрий Савельев (ЛДПР), комментируя инициативу Минздрава ограничить все формы рекламы фаст-фуда, сладостей и газировки.

«А еще лучше на коробках с фаст-фудом печатать картинки, как на пачках сигарет: пусть Минздрав и тут предупреждает, к таким опасным заболеваниям эта еда может привести», — сказал парламентарий.

По мнению депутата, ограничение рекламы фаст-фуда, вредных для здоровья сладостей — идея отличная, но недостаточная. «Во-первых, ее вообще нужно убрать со всех детских каналов и передач, а по-хорошему, показывать как взрослое кино — в то время, когда дети и подростки должны спать», — рассуждает Савельев. «А во-вторых, отдать это место под социальную рекламу здорового образа жизни, включающего и правильное питание, конечно. Привлечь для создания этой рекламы благотворительные фонды и общественные организации», — говорит он.

Минздрав выступил за ограничение рекламы пищевых продуктов, содержащих высокое количество насыщенных жиров, транс-жиров, сахара или соли, «особенно, газированные напитки, чипсы, фаст-фуд, шоколадные батончики, колбасные изделия». Прежде всего, это касается рекламы, направленной на детей. В подготовленном варианте плана стратегии по формированию здорового образа жизни до 2025 года речь уже идет об ограничении всех форм рекламы, не только телевизионной.