Самая тяжелая женщина в мире похудела с 500 кг до 171 кг

Нью-Дели, , 10:51 — REGNUM 36-летняя гражданка Египта Иман Ахмед Абдулати, считавшаяся самой тяжелой женщиной на планете, похудела с 500 кг до 171 кг. Молодая женщина прошла курс лечения в индийской клинике города Мумбаи. Об этом сообщает НТВ.

По информации представителей клиники, гражданка Египта сможет отправиться обратно в Египет уже через 2 недели. При этом вокруг лечения женщины разгорелся скандал из-за неожиданного заявления Шаймы Селим (сестра египтянки Иман).

«14 апреля сестра женщины Шайма Селим в видеообращении выразила недоверие методам лечения, заявив, что в состоянии Иман нет улучшений, а клиника только пиарится на ее имени», — говорится в сообщении.

По ее словам, в больнице у жительницы Александрии произошел инсульт, она не может глотать и говорить, кроме того, женщину преследуют эпилептические припадки.

В клинике все обвинения отвергли.