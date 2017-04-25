В Германии антисемитские настроения ярко выражены в социальных сетях

Берлин, , 09:41 — REGNUM 24 апреля немецкая группа экспертов, которая на протяжении двух лет занималась расследованием преступлений, связанных с антисемитизмом, представила комитету бундестага 300-страничный отчет о проделанной работе.

В нем сказано, что враждебность к евреям ярко выражена в социальных сетях и растет с каждым годом, сообщает Mitteldeutscher Rundfunk.

«Ненависть, разжигание межнациональной розни, травля: все это представлено сегодня в социальных сетях в виде негативных комментариев и постов», — отмечает один из экспертов.

В 2016 году было зафиксировано 1500 публичных сообщений, написанных на почве ненависти к евреям. Это на 7,5% больше 2015 года. Большинство постов написано сторонниками праворадикального течения.

На фоне антисемитизма и миграционного кризиса, возросла также ненависть к мусульманам.

Исходя из «устрашающих» данных, эксперты призывают правительство проводить профилактические меры среди граждан Германии с целью сокращения антисемитских настроений и уважения представителей всех религий и национальностей.