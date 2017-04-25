Камчатка призывает федеральные структуры к отчету перед депутатами

Петропавловск-Камчатский, , 03:49 — REGNUM Федеральные контролирующие органы, работающие в различных областях экономики, будут отчитываться перед законодателями регионов о своей деятельности. По крайней мере, президент России Владимир Путин одобрил предложение Камчатки по этому поводу, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Такое предложение главе государства на совете законодателей озвучил спикер камчатского парламента Валерий Раенко. Он подчеркнул, что речь не идет о том, чтобы депутаты каким-то образом влияли на деятельность контролирующих органов или оценивали их работу. Подобные отчеты нужны законодателями, чтобы вовремя реагировать на те или иные проблемы в различных областях, например, на какие-нибудь пробелы в законах.

«Камчатка — рыбный край. Контроль за этой отраслью ведут и Федеральное агентство по рыболовству, и ФСБ, и целый ряд соответствующих федеральных структур. Мы, в общем, не претендуем на контроль за деятельностью этих структур. Но знать положение в главной отрасли экономики нашего края и своевременно принимать меры, если ведется разработка и какие-то нарушения есть, я думаю, что это наша задача», — заявил Валерий Раенко.

Владимир Путин поддержал предложения руководителя камчатского парламента.

«Абсолютно правильно, согласен, сразу могу сказать», — отметил президент.

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Его одобрение вызывали и другие предложения Камчатки. Раенко предложил обязать силовые структуры информировать по итогам реализации материалов и дать право муниципалитетам самим решать, создавать свои контрольно-счетные палаты или передавать эти полномочия региональным ревизорам.

Как сообщало ИА REGNUM, через Совет законодателей Камчатке удалось решить ряд проблем в рыбной отрасли. В частности, был запрещен дрифтерный промысел рыбы у берегов полуострова.