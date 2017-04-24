Более 80 тысяч семей Москвы ждут бесплатного социального жилья

Москва, , 22:32 — REGNUM Проблема предоставления жилья очередникам остается в Москве одной из наиболее острых. Несмотря на предпринимаемые усилия столичных властей, решить ее пока не удается. Ситуация остается сложной, никаких признаков улучшения не наблюдается. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в городе Москва Татьяна Потяева на пресс-конференции 24 апреля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Она отметила, что на сегодняшний день очередь на получение бесплатного социального жилья превышает порядка 80 тысяч семей. Однако объемы жилого строительства в Москве не позволяют обеспечить всех нуждающихся и имеющих права на бесплатную крышу над головой положенными им квадратными метрами в установленные сроки. В итоге люди десятилетиями ютятся в стеснённых условиях, ожидая, когда государство выполнит возложенные на него законами обязательства по переселению их в нормальные человеческие условия.

Татьяна Потяева напомнила, что в 2016 году многодетные матери объявили голодовку в знак протеста против действующей в городе практики по предоставлению социального жилья нуждающимся. Дело в том, что при мэре Юрии Лужкове для семей с тремя и более несовершеннолетними детьми предусматривалась отдельная очередь. Однако после смены команды на Тверской 13 произошли перемены и в социальной политике города. Коснулись они и практики предоставления социального жилья. В основном все свелось к так называемой оптимизации и снижению расходной части городского бюджета. В квартирном вопросе это вылилось в то, что отдельную очередь для многодетных, существовавшую при мэре Лужкове, упразднили. Многодетные в одночасье лишись всех своих преимуществ и оказались в списках тех, кому полагалось жилье на общих основаниях. В итоге шансы для них на получение полагающегося жилья отодвинулись на неопределенную перспективу. Это и вызвало возмущение многодетных матерей.

Любопытная деталь — женщины устроили голодовку накануне выборов в Госдуму в Банном переулке, напротив штаба партии «Единой России». Выбор места для своей акции они объяснили тем, что нынешний мэр Москвы Сергей Собянин выступал лидером от правящей партии в списке кандидатов на выборы в Думу, а потому он должен выполнить обязательства города по предоставлению жилья многодетным. Таким образом, этот случай наглядно показал, что проблема обеспечения нуждающихся жильем легко может быть использована в политических целях.

Тогда голодовку женщин удалось прекратить. Убрали их и от офиса «Единой России», не без помощи сил охраны правопорядка. Однако абсурдность ситуации заключается в том, что жилищные вопросы этих многодетных женщин не решены до сих пор. Об этом, в частности, и сообщила на своей пресс-конференции уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева. Но если город не предоставляет жилье даже тем, кто имеет определенные преимущества, установленные законом, то что говорить о рядовых очередниках, не обладающих никакими дополнительными правами.

В качестве одной из мер для снижения остроты наболевшей проблемы Татьяна Потяева предложила предоставление субсидий очередникам для приобретения жилья. Она заявила, что городские власти поддерживают такую возможность и в качестве содействия для ее реализации в 2016 году увеличили сумму субсидий, предоставляемых гражданам на приобретение квартир, в городском бюджете с 3 млрд до 6 млрд рублей. По ее словам, в 2017 году этот размер субсидий сокращен не будет и останется на прежнем уровне, что уже по нынешним временам неплохо.

Однако дело в том, что порядок предоставления субсидий на приобретение жилья крайне запутан и труден для восприятия неподготовленным человеком. Вся информация, включая перечень льготных категорий граждан, разбросана по различным федеральным и региональным законодательным актам. Удалось только выяснить, что критерии, по которым принимается решение о предоставлении субсидии, устанавливаются сначала на федеральном уровне. Органы местного самоуправления вправе дополнять их, но не сокращать. Счастливчику, получившему право на субсидию, предоставляется сертификат, который можно потратить только на жилье и в определенный срок. Сообщается также, что сумма сертификата, как правило, не покрывает полностью стоимости жилья. Поэтому гражданам, прежде чем получить сертификат, необходимо доказать свою платёжеспособность, гарантирующую, что они могут самостоятельно оплатить оставшуюся часть от стоимости приобретаемого жилья. Таким образом, использование субсидий тоже не решает проблемы обеспечения социальным жильем людей, которым оно полагается бесплатно. Уполномоченный по правам человека в Москве считает, что коммерциализация снизит остроту ситуации. Но, по сути, предлагается приобрести за деньги то, что населению полагается бесплатно.

Встать на очередь для получения социального жилья сегодня могут малоимущие и остро нуждающиеся в улучшении жилищных условий. На бесплатное жилье вне очереди имеют право лица, проживающие в негодных условиях и в домах, не подлежащих ремонту или реконструкции, а также дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей.