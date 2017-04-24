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Диссертацию министра культуры отправят на рассмотрение в Белгород

Общество

Диссертационный совет при БелГУ должен будет довести до конца то, что не удалось УрФУ и МГУ

Белгород, 24 апреля 2017, 17:52 — REGNUM  Диссертацию министра культуры России Владимира Мединского на соискание степени доктора наук направят для рассмотрения в диссертационный совет по истории при БелГУ — Белгородском государственном национальном исследовательском университете, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на члена президиума Высшей аттестационной комиссии Михаила Гельфанда.

Докторскую диссертацию по истории на тему «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV—XVII вв.» Мединский защитил в Российском государственном социальном университете в 2011 году.

В апреле 2016 года историки Вячеслав Козляков, Константин Ерусалимский и эксперт «Диссернета» (сетевого сообщества, которое борется с плагиатом в научных работах) Иван Бабицкий обвинили диссертацию в «ненаучности» и «абсурдности». В министерство образования и науки РФ было подано заявление с требованием лишить Мединского степени доктора исторических наук.

Высшая аттестационная комиссия решила вопрос о передаче докторской диссертации Мединского в диссертационный совет 21 апреля.

До этого работу рассматривал диссертационный совет Уральского федерального университета в Екатеринбурге, но там не состоялось рассмотрения по существу, так как Мединский не смог присутствовать из-за напряженного графика работы.

Затем диссертацию должны были рассматривать в МГУ, но там это делать отказались — по словам руководства исторического факультета, из-за отсутствия плагиата.

Читайте ранее в этом сюжете: Докторскую диссертацию Мединского рассмотрят с третьего раза

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