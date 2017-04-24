В Аргентине удалось разыскать 122 похищенных в годы диктатуры ребенка

Буэнос-Айрес, , 14:54 — REGNUM Представители аргентинской гуманитарной организации «Бабушки Пласа де Майо» 23 апреля объявили об установлении личностей 122 детей, похищенных у родителей во время военной диктатуры в стране 1976−1983 годы, сообщает Diario Libre.

В коротком сообщении организация, председателем которой является Эстела де Карлотто, сообщила «с большой радостью» о проведенной работе по установлению личностей похищенных детей и назначила пресс-конференцию на 25 апреля для того, чтобы дать полную информацию по делу.

Это заявление было сделано после того, как ночью 22 апреля СМИ воспроизвели сообщение, опубликованное в социальных сетях одним из представителей биологических родственников похищенного и разыскиваемого ребенка.

«Привет всем, семья, друзья и знакомые, я хочу поделиться неописуемой радостью и волнительной новостью. Я только что узнал, что был найден мой племянник», — говорилось в сообщении, которое воспроизвела аргентинская газета Ámbito.

«Я до сих пор не знаю всех подробностей, и я думаю, теперь начинается период оформления документов и подготовки племянника к встрече с семьями по материнской и отцовской линии. Излишне говорить, что я хотел бы быть там прямо сейчас, вместе со своими родственниками, в Буэнос-Айресе, сопровождая их в этом ожидании, безусловно, это будет большой тревогой», — пишет родственник в сообщении.

Если подтвердится просочившаяся в СМИ информация, то один из 122 найденных детей является сыном Энрике Бустаменте и Ирис Нелида Гарсия Солер, пропавших без вести после ареста представителями правящей хунты.

Ребенок был усыновлен сразу после рождения в 1977 году в Школе механиков ВМС Аргентины в Буэнос-Айресе, крупнейшем подпольном центре содержания под стражей в годы диктатуры.

Напомним, что по оценкам организации «Бабушки Пласа де Майо», около 500 детей были похищены у своих родителей во времена диктатуры Хорхе Рафаэля Видела и его соратников, которые захватили власть в результате государственного переворота, свергнув в 1976 году президента Аргентины Исабель Перон, и правили страной до 1983 года. По данным правозащитных организаций, за годы правления военной хунты было уничтожено около 30 тыс. противников режима.