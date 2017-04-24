Жители Латвии все меньше интересуются политикой: опрос

Рига, , 14:15 — REGNUM Все меньше жителей Латвии регулярно следят за политическими событиями в стране Как сообщает портал Rus.delfi.lv, таковы результаты опроса, проведенного центром изучения общественного мнения SKDS.

47% респондентов постоянно находятся в курсе того, что происходит в политике. При этом 34% выбрали вариант ответа «скорее да, чем нет», 13% ответили «без сомнений».

Эксперты отмечают, что это второй самый низкий показатель заинтересованности населения Латвии в политике — хуже показатели были лишь 2013 году, когда показатель составил 46%.

Больше всего латвийцев регулярно следили за происходящим в политической сфере страны в 2004 году — тогда положительный ответ дали 64% опрошенных. За последние два года показатель упал на 13%.