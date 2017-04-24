В Эгейском море обнаружены тела шести человек

Афины , , 13:23 — REGNUM

Тела шестерых человек были обнаружены 24 апреля в восточной части Эгейского моря поблизости от греческого острова Лесбос, заявили в береговой охране Греции, сообщает Associated Press.

По данным береговой охраны, тела были обнаружены греческими моряками, предположительно пытавшимися попасть в страну тайно из Турции. Среди погибших один мужчина, четыре женщины и ребенок. Береговой охране также удалось спасти беременную женщину, которую доставили на Лесбос.

На данный момент неясно, сколько человек может по-прежнему находиться в море. В связи с этим береговая охрана и ВМФ Греции и агентсва Frontex, а также частное судно проводят поисковую операцию.

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