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В Колумбии случайно обнуружили нелегала из России

Общество

Трудности в коммуникации и множество версий своего путешествия, которые предъявил задержаный гражданин России, до сих пор не позволили властям Колумбии до конца разобраться в его истории

Богота, 24 апреля 2017, 13:02 — REGNUM  Гражданин России был найден 23 апреля военнослужащими ВМС Колумбии в лесистой местности провинции Чоко на западе страны, в момент, когда власти вели поиски другого иностранца с российским паспортом, сбежавшего из лагеря леворадикальной повстанческой группировки Национальная армия освобождения (ELN), сообщает интернет-портал TERRA.

В официальном заявлении ВМС Колумбии говорится, что 43-летний россиянин Сергей Донец был найден на пляже недалеко от города Сан-Хуан и пока не смог объяснить причины своего пребывания в Колумбии.

Мужчина был доставлен в город Докордо провинции Чоко для медицинского обследования, в ходе которого не было обнаружено никаких проблем с его здоровьем, говорится в докладе.

По данным властей Колумбии, Донец является уроженцем города Ставрополя и работает водителем такси в Москве.

Однако, по его рассказу, «26 марта 2017 года он выдвинулся в Иорданию на автобусе, оттуда самолетом на Кубу, а с Кубы взял авиарейс в Каракас».

Позднее он перешел на территорию Колумбии в пограничном с Венесуэлой городе Кукута, оттуда выдвинулся в столицу Боготу, а затем в Турбо (северо-запад страны) и Чоко. «Там он, по-видимому, сел на лодку, и так как у него больше не оставалось денег, высадился на пляже, где его и нашли колумбийские военные, действовавшие в этой области страны», — говорится в заявлении ВМС.

Трудности в коммуникации и множество версий своего путешествия, которые предъявил русский таксист, до сих пор не позволили властям Колумбии до конца разобраться в этой истории. В настоящее время Донец передан миграционным властям Колумбии для соответствующих процедур.

Напомним, что случайное обнаружение Донца произошло в ходе поисков другого иностранца армянского происхождения с русским паспортом Арсена Восканяна, который был задержан повстанцами Национальной армии освобождения в джунглях провинции Чоко за незаконный отлов редких ядовитых лягушек 5 ноября 2016 года. По сообщениям представителей ELN, когда процесс его передачи официальным властям был уже согласован, Восканян 19 апреля совершил побег, при этом получив ранение и ранив пятерых повстанцев. Его поиски продолжаются.

Читайте ранее в этом сюжете: Похищенный в Колумбии гражданин России ранен при побеге

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