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Самовольная разработка карьера под Волгоградом вылилась в уголовное дело

Общество

Ущерб природе оценили в миллионы рублей

Волгоград, 24 апреля 2017, 12:30 — REGNUM  В Волгоградской области природа в особо охраняемой зоне пострадала от рук недобросовестных недропользователей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры 24 апреля, преступные действия работников коммерческой стройфирмы привели к тяжким последствиям для объектов окружающей среды, а сумма ущерба, по оценкам экспертов, исчисляется миллионами.

Инцидент произошел в Серафимовичском районе области. Здесь летом 2016 года в рамках госконтракта стоился участок автомобильной дороги. Субподрядной организацией выступила одна из волгоградских строительных фирм.

Песок для выполнения работ строители брали из разработанного карьера. Рабочие сняли плодородный слой почвы, а впоследствии бульдозером засыпали карьер. Причем, как выяснилось, выемку песка фирма производила самовольно и незаконно, без получения соответствующих разрешительных документов. Плюс ко всему работы велись в особо охраняемой природной зоне.

«Площадь снятого плодородного слоя земли и несанкционированного песчаного карьера составляет 2,9 тыс. кв. метров, а его глубина — 4,5 метра», — уточнили в надзорном ведомстве.

В настоящее время по результатам прокурорской проверки следователи по факту нарушения правил охраны окружающей среды при строительстве автомобильной дороги возбудили уголовное дело. Виновным грозит наказание вплоть до лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, за серьезный ущерб, нанесенный природе в Волгоградской области, перед законом придется ответить и директору ООО «Мостовик» Андрею Беглаю. Уголовное дело в отношении руководителя предприятия было направлено в суд в январе 2017 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Волгоградская обл.: Коммерсант пойдёт под суд за ущерб природе на 120 млн

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