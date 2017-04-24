Понедельник, 24 Апреля 2017 года
12:25:11 МСК

Симферополь: Ремонт дорог — на фирме без опыта дорожного строительства?

Общество

Конкурс выиграла московская инжиниринговая компания ООО «Газэкострой»

Симферополь, 24 апреля 2017, 11:34 — REGNUM  Симферопольская администрация определила победителя конкурса, который проведет ремонт объектов улично-дорожной сети — им стала московская инжиниринговая компания ООО «Газэкострой», сообщает 24 апреля РИА «Новый день».

Из технического задания следует, что речь идет о ямочном ремонте. Максимальной ценой закупки была сумма 114 млн 400 тыс. рублей. Победившая ООО «Газэкострой» предложила минимальную сумму в 112 млн 684 тыс. рублей.

К контракту прилагается адресный перечень, в котором упоминается 81 улица Симферополя, где с мая до конца сентября должны устранить деформацию и повреждение покрытия. Улицы будут ремонтировать в алфавитном порядке: Александра Невского (по которой пройдет «Бессмертный полк») — в мае, Караимскую и Киевскую — в июне, прилегающий к вокзалу бульвар Ленина — в августе.

Основной сферой деятельности компании-победителя, согласно информации на ее сайте, являются инженерные изыскания и консультирование, фирма занимается трубопроводами и сопутствующей ей инфраструктурой, собственными силами выполняет работы по прокладке кабельных линий. При этом об опыте дорожного строительства ООО «Газэкострой» ничего не сообщает.

Отметим, что в конкурсе участвовало в том числе и скандально известное симферопольское ООО «ДРСУ Крым» — она предложила цену в 113 млн рублей, тем самым не выдержав конкуренции с московской фирмой.

«ДРСУ Крым» прославилось в связи с ремонтом дорожного покрытия в Симферополе на улице Русской летом 2016 года — первый же дождь залил всю нечетную сторону улицы и люки, в том числе телефонные, тем самым лишив местных жителей связи. Осенью 2016 года с фирмой также был расторгнут контракт на уборку центра города в связи с неудовлетворительным качеством работ.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Городское благоустройство
Главное сегодня
NB!
24.04.17
Станислав СтремидловскийНемцев-католиков достали беженцы и отсутствие реакции властей и Церкви
Ватикан Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
24.04.17
«Деньги на войну — из карманов буржуазии!»
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
NB!
24.04.17
Организатор марша протеста в Самаре арестован за то, что разрешил суд
СамараРоссия Закон «О собраниях, митингах, шествиях и пикетированиях» Политика
NB!
24.04.17
В Казахстане коррупционеру простили взятку в миллион долларов
АстанаКазахстан Коррупция Происшествия
NB!
24.04.17
«Умираете? Умирайте. У нас совещание» — Минздрав Сахалина
Южно-СахалинскРоссия Нарушения и ЧП в медицинских учреждениях Происшествия
NB!
24.04.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMНа Украине будет самая дорогая ядерная свалка в мире! — обзор
КиевУкраина Атомная энергетика Экономика
NB!
24.04.17
Максим ИсаевNational Interest: Договор о РСМД – повод надавить на Россию
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
24.04.17
Взрыв в шахте, беспредел в Уфе, платёжный терминал в реке: неделя Башкирии
УфаРоссия Главное в регионах: обзоры событий и СМИ Общество
NB!
24.04.17
Масштабный сбой произошел в работе Сбербанка
МоскваРоссия Банковское дело Общество
NB!
24.04.17
Ямал: Жизнь за рамками федерального законодательства
СалехардРоссия Коренные малочисленные народы РФ Общество
NB!
24.04.17
«Шанс для нефти — слабый доллар»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
24.04.17
«Рубль: между нефтью и «баксом»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
24.04.17
Неделя в НХЛ: известны две пары участников полуфинала западной конференции
ВашингтонСША Хоккей Спорт
NB!
24.04.17
США — об инциденте в ЛНР: Шокированы и глубоко опечалены
ВашингтонСША Теракт против миссии ОБСЕ в ЛНР Происшествия
NB!
24.04.17
Проблемы спасения памятника Русского Севера. Это вам не пятиэтажки сносить!
АрхангельскРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
24.04.17
Глава Якутии доложил о стабильности: «Не вводите народ в заблуждение»
ЯкутскРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
24.04.17
Кто и как расколол Турцию пополам?
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
24.04.17
Резидент СПВ не начинает стройку ввиду ненадобности: власти РФ молчат
ВладивостокРоссия Свободные порты Дальнего Востока Экономика
NB!
24.04.17
Иван КузнецовИсторическая битва – США и Китая – началась
ВашингтонСША Хроники турбулентной Америки Политика
NB!
24.04.17
Можно ли сделать согласие? Непогрешимость Папы как пример
Ватикан Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
24.04.17
«Ценный клад для туристов со всего мира — дикая природа Приморского края»
ВладивостокРоссия Развитие внутреннего туризма Общество
NB!
24.04.17
Западные «ястребы» подозревают Тиллерсона в сговоре с Путиным
ВашингтонСША Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
ещё главное