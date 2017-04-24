Симферополь: Ремонт дорог — на фирме без опыта дорожного строительства?

Симферополь, , 11:34 — REGNUM Симферопольская администрация определила победителя конкурса, который проведет ремонт объектов улично-дорожной сети — им стала московская инжиниринговая компания ООО «Газэкострой», сообщает 24 апреля РИА «Новый день».

Из технического задания следует, что речь идет о ямочном ремонте. Максимальной ценой закупки была сумма 114 млн 400 тыс. рублей. Победившая ООО «Газэкострой» предложила минимальную сумму в 112 млн 684 тыс. рублей.

К контракту прилагается адресный перечень, в котором упоминается 81 улица Симферополя, где с мая до конца сентября должны устранить деформацию и повреждение покрытия. Улицы будут ремонтировать в алфавитном порядке: Александра Невского (по которой пройдет «Бессмертный полк») — в мае, Караимскую и Киевскую — в июне, прилегающий к вокзалу бульвар Ленина — в августе.

Основной сферой деятельности компании-победителя, согласно информации на ее сайте, являются инженерные изыскания и консультирование, фирма занимается трубопроводами и сопутствующей ей инфраструктурой, собственными силами выполняет работы по прокладке кабельных линий. При этом об опыте дорожного строительства ООО «Газэкострой» ничего не сообщает.

Отметим, что в конкурсе участвовало в том числе и скандально известное симферопольское ООО «ДРСУ Крым» — она предложила цену в 113 млн рублей, тем самым не выдержав конкуренции с московской фирмой.

«ДРСУ Крым» прославилось в связи с ремонтом дорожного покрытия в Симферополе на улице Русской летом 2016 года — первый же дождь залил всю нечетную сторону улицы и люки, в том числе телефонные, тем самым лишив местных жителей связи. Осенью 2016 года с фирмой также был расторгнут контракт на уборку центра города в связи с неудовлетворительным качеством работ.