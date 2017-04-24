В ЕСПЧ подали первую жалобу по задержаниям 26 марта

Страсбург, Франция, , 10:08 — REGNUM Первая жалоба, касающаяся задержаний на несанкционированных митингах против коррупции в России 26 марта, подана в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге. Документ подала международная правозащитная группа «Агора» от имени жителя Сочи Виталия Нибиеридзе, которого обвинили в организации незаконного митинга. Об этом сообщил руководитель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков газете «Коммерсантъ».

«Это первая жалоба по 26 марта, но далеко не последняя. Было возбуждено, по разным оценкам, от 1500 до 2000 административных дел», — сообщил Чиков.

Правозащитники не исключают, что в ближайшее время в Европейский суд по правам человека будут поданы десятки и даже сотни аналогичных жалоб.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 марта 2017 г. во многих городах России, включая Москву и Санкт-Петербург, состоялись несогласованные с властями митинги и шествия, в ходе которых полиция провела задержания некоторых участников.

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