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Новосибирские власти привлекут внимание к казачеству за бюджетный счет

Общество

Цена контракта — 180 тыс. рублей

Новосибирск, 24 апреля 2017, 10:14 — REGNUM  Новосибирские власти намерены провести в регионе День казачества, точнее «День матери-казачки», за 180 тыс. рублей. Средства на мероприятие будут выделены из областного бюджета. Соответствующая информация размещена министерством региональной политике на сайте госзакупок.

Как указано в конкурсной документации, цель — «привлечение общественного внимания к казачьему наследию Новосибирской области и популяризация казачьего движения». Срок оказания услуги: по 30 сентября 2017 года, место проведения: город Новосибирск.

Исполнитель заказа должен будет обеспечить участие в мероприятии не менее 200 человек из представителей Новосибирского казачества, казачьих военно-патриотических клубов и казачьих творческих коллективов. Культурно-спортивная программа должна быть рассчитана на пять часов, в рамках которых должны выступить не менее десяти творческих коллективов по направлению казачьей традиционной культуры.

По итогу исполнитель должен отчитаться перед заказчиков, в том числе предоставить пресс-релиз, список участников мероприятия, положение о проведении мероприятия, план-сценарий и фотоотчет.

Основанием для проведения конкурса является «укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Новосибирской области».

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