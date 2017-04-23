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Работа в ДНР: специфика вакансий военного времени

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Разрушенный жилой дом в Петровском районе Донецка
Andrew Butko
Разрушенный жилой дом в Петровском районе Донецка

Донецк, 23 апреля 2017, 20:29 — REGNUM  В Донецкой Народной Республике объявлена Программа по восстановлению частных жилых домов, поврежденных в результате боевых действий. Как следствие, теперь в ДНР, где одной из проблем является безработица (закрыты из-за войны ряд предприятий, финансовых учреждений), появятся дополнительные рабочие места.

Жители Донецкой Народной Республики, ищущие работу и имеющие образование по строительным профессиям (кровельщик, каменщик, бетонщик, плотник, столяр, стекольщик, штукатур, маляр) или соответствующий опыт работы по указанным профессиям, приглашаются для рассмотрения вопроса об участии в работах по восстановлению частных жилых домов, поврежденных в результате боевых действий. Об этом сообщили в Республиканском центре занятости. Кроме лиц, ищущих работу, в восстановительных работах могут принимать участие работники предприятий, учреждений и организаций, работающие в условиях неполной занятости, находящиеся в простое или отпусках без сохранения заработной платы. Такое явление в Республике достаточно распространено, и причиной опять-таки является война.

Как рассказала директор Республиканского центра занятости (ЦЗ) ДНР Тамара Козенко, вакансии в информационной базе ЦЗ имеются постоянно. Без труда могут найти работу в Донецке и других городах Республики врачи, медицинские сестры, учителя, работники коммунальных служб (особенно востребованы электрики высокой квалификации), водители. На сегодняшний день это самые распространенные профессии. Всегда требуются дворники, социальные работники.

Определенную особенность имеют и разные города ДНР. Например, в Амвросиевке, которая расположена на востоке Республики, большой дефицит медицинских работников. В ДНР врач может заработать максимум 6 тысяч рублей, но бывает и 4 — 5 тысяч. Ставка медицинской сестры — около 4 тысяч рублей. Если брать, к примеру, Горловку, которая постоянно обстреливается ВСУ, то в городе — катастрофическая нехватка воспитателей детских садов и педагогов. Длительное время детские учреждения не работали из-за обстрелов, и персонал покинул город. Также в Горловке не хватает бухгалтеров и дворников.

Если в пригородах, где до войны было развито агропромышленное производство, сегодня не требуются специалисты сельского хозяйства, то вакансии аграриев появились даже в столице ДНР. Дело в том, что в первый год войны пострадали тепличные хозяйства. Теперь они восстановлены. Некоторые, как совхоз «Тепличный» на юге Донецка, находятся в городской черте. Среди вакансий, которые на первом месте в Донецке, кровельщики, асфальтоукладчики. Проходчики угольных предприятий, рабочие зеленстроя и, конечно, медики. Но ставки везде скромные. Проходчику предлагают 13 тысяч рублей, асфальтоукладчик может рассчитывать на 8−9 тысяч рублей. Всегда требуются дворники, оплата чуть больше 3 тысяч рублей в месяц.

Социологи Республики посчитали, что сегодня для нормальной жизни в ДНР нужно, чтобы каждый член семьи зарабатывал 7 — 7,5 тысяч. Это притом, что стоимость коммунальных услуг в Республике осталась на довоенном уровне. Молодые люди, чьи профессии сегодня временно не востребованы, пошли двумя путями — они либо уехали (одни на Украину, другие в Россию), либо перешли на удаленную работу. Как показывают соцопросы, часть из них вернется в Донбасс, как только закончатся боевые действия.

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