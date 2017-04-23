Вопреки Поклонской, РПЦ и Дому Романовых: Монтаж фильма «Матильда» завершен

Москва, , 03:44 — REGNUM В субботу, 22 апреля, стало известно о том, что режиссер Алексей Учитель официально завершает монтаж фильма «Матильда», который рассказывает об отношениях цесаревича Николая Александровича Романова (будущего императора Николая II) и балерины Матильды Кшесинской. Об этом режиссер рассказал на встрече в Российской государственной библиотеке в рамках «Библионочи».

"Сегодня знаковый день, мы сегодня окончательно закончили монтаж кинокартины «Матильда», — завил Алексей Учитель.

По словам Учителя, окончательно работа над картиной будет завершена через месяц или полтора. На встрече в библиотеке был впервые представлен последний трейлер фильма «Матильда».

Кроме того, киноленту перемонтируют в сериал, который будет состоять из четырех эпизодов. Это произойдет после того, как фильм выйдет в прокат. На телевидении сериал ожидают к 2018 году.

Напомним, что против этого фильма, когда он еще даже не был снят до конца, выступала депутат Госдумы Наталья Поклонская, считая, что «Матильда» оскорбляет чувства верующих. Так, Поклонская даже отправила в Генпрокуратуру России результаты экспертизы фильма Алексея Учителя «Матильда», в которой подтверждается оскорбление содержанием картины чувств верующих.

Специалисты исследовали опубликованные трейлеры и сценарий ленты и в итоге заключили, что «в созданном фильме «Матильда» образ канонизированного Русской православной церковью российского императора Николая II не может не оскорблять религиозные чувства и не унижать человеческое достоинство значительной части православных христиан». Однако кто конкретно входил в эту экспертную комиссию, непонятно.

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Также представители РПЦ и Дома Романовых подвергли критике фильм. В министерстве культуры РФ сообщали, что к ним поступило письмо с около 20 тыс. подписей с требованием запретить фильма.

В свою очередь, министр культуры Владимир Мединский 20 апреля заявил, что претензии к фильму «Матильда» режиссера Алексея Учителя — это «вакханалия демократии», так как невозможно судить о кино, которое еще никто не видел.

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