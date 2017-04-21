Игорь Руденя: статус города воинской доблести вдохновит жителей Зубцова

Тверь, , 14:38 — REGNUM Городу Зубцову Тверской области присвоено региональное звание «Город воинской доблести». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства, инициативу местных жителей, ветеранов и молодежных организаций поддержал губернатор Игорь Руденя.

«Это событие будет способствовать общему патриотическому подъёму, созидательному настрою жителей на дальнейшее развитие города и района», — прокомментировал решение глава тверского региона.

По мнению Игоря Рудени, важно, чтобы Зубцов встретил День Победы 2017 года в новом почетном статусе, поэтому необходимые документы были своевременно рассмотрены областным оргкомитетом «Победа» и депутатами регионального Заксобрания.

Героические сражения на зубцовской земле внесли значительный вклад в разгром немецко-фашистских оккупантов. Советские войска смогли ликвидировать плацдарм противника на левом берегу Волги, сковать крупные силы группы армий «Центр» и притянуть в район проведения операций 12 немецких дивизий с других участков, в том числе с юга страны, готовившихся к переброске на Сталинградское направление.

На территории района пали десятки тысяч советских солдат и мирных жителей. Более 11 тысяч зубчан были мобилизованы в ряды Красной Армии, около половины из них не вернулись с полей сражений. В годы оккупации было сожжено 116 населенных пунктов района. «Здесь до сих пор ведутся поисковые работы, — говорит губернатор. — На протяжении 26 лет ежегодно проходит Вахта памяти».

По словам Игоря Рудени, Зубцов стал вторым в Тверской области городом воинской доблести. Первым это почетное звание 22 февраля 2017 года получил город Белый, который в годы Великой Отечественной воны был оккупирован и практически полностью разрушен, бои за его освобождение продолжались 18 месяцев. На протяжении всего 1942 года через город проходила линия фронта. Ожесточённые сражения сыграли большую роль в успехе битвы за Москву, стали важным вкладом в Великую Победу.

Региональный закон о введении почетного звания «Город воинской доблести» был принят в Тверской области в августе 2016 года. «Документ призван объединять всех, кто живёт на тверской земле и кому дорога память о нашем общем героическом прошлом», — сказал Игорь Руденя.