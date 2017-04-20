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В Ростов-на-Дону прибыл украинский моряк сухогруза «Герои Арсенала»

Общество
Пострадавший доставлен в консульство Украины

Ростов-на-Дону, 20 апреля 2017, 12:39 — REGNUM  Украинский моряк, пострадавший при крушении в акватории Черного моря сухогруза «Герои Арсенала», доставлен в Ростов-на-Дону. Моторист находится в расположенном здесь консульстве Украины. По информации пресс-службы Южного регионального центра МЧС России, госпитализация ему не требуется.

На месте крушения сухогруза около 250 человек с помощью 42 единиц техники продолжают поиски пропавших членов экипажа. По-прежнему неизвестна судьба восьми человек. К поисково-спасательной операции планируется привлечь морские суда, авиацию, наземные группировки и водолазов с глубоководным оборудованием.

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Как сообщало ИА REGNUM, сухогруз под флагом Панамы с зерном на борту, следовавший из порта Азов в Турецкую Республику и стоявший на рейде, потерпел крушение в нейтральных водах в 58 км западнее Анапы Краснодарского края. Катастрофа произошла в 03:30 19 апреля. Причиной крушения сухогруза стал сильный шторм. Судно затонуло.

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На борту во время трагедии находились 12 членов экипажа. Один человек спасен, 19 апреля были найдены тела трёх погибших. Также обнаружены обломки судна, две спасательных шлюпки и гидрокостюм.

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