В Ростов-на-Дону прибыл украинский моряк сухогруза «Герои Арсенала»

Ростов-на-Дону, , 12:39 — REGNUM Украинский моряк, пострадавший при крушении в акватории Черного моря сухогруза «Герои Арсенала», доставлен в Ростов-на-Дону. Моторист находится в расположенном здесь консульстве Украины. По информации пресс-службы Южного регионального центра МЧС России, госпитализация ему не требуется.

На месте крушения сухогруза около 250 человек с помощью 42 единиц техники продолжают поиски пропавших членов экипажа. По-прежнему неизвестна судьба восьми человек. К поисково-спасательной операции планируется привлечь морские суда, авиацию, наземные группировки и водолазов с глубоководным оборудованием.

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Как сообщало ИА REGNUM, сухогруз под флагом Панамы с зерном на борту, следовавший из порта Азов в Турецкую Республику и стоявший на рейде, потерпел крушение в нейтральных водах в 58 км западнее Анапы Краснодарского края. Катастрофа произошла в 03:30 19 апреля. Причиной крушения сухогруза стал сильный шторм. Судно затонуло.

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СКР возбудил дело после крушения сухогруза «Герои Арсенала»

На борту во время трагедии находились 12 членов экипажа. Один человек спасен, 19 апреля были найдены тела трёх погибших. Также обнаружены обломки судна, две спасательных шлюпки и гидрокостюм.

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