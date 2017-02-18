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В московском метро ликвидируют должность дежурного у эскалатора

Общество
В профсоюзе работников метро опасаются сокращения порядка 1,2 тысячи человек. Руководство подземки обещает, что всем сокращаемым сотрудникам предложат переобучение на другие должности

Москва, 18 февраля 2017, 01:28 — REGNUM  Руководство Московского метрополитена приняло решение ликвидировать должность дежурных у эскалатора, место которых должны занять специалисты более широкого профиля, сообщили 17 февраля в пресс-службе столичной подземки.

«Обязанности дежурных перейдут к специалистам более широкого профиля, способным оперативно реагировать на любые нештатные ситуации, что повысит безопасность пассажиров на эскалаторах», — приводит сообщение пресс-службы телеканал НТВ.

Отмечается, что контроль будет проводиться как у эскалатора, так и через видеокамеры. Также будет введена новая должность слесаря-электрика.

И.о. начальника службы внешних связей метрополитена Светлана Минина пояснила в эфире радиостанции «Говорит Москва», что работники, в настоящее время следящие за безопасностью на эскалаторах, не попадут под сокращение, однако им предложат пройти переобучение.

«Всем сотрудникам, занимающим упраздняемую должность, будет предложена как должность слесаря-электрика, так и другая имеющаяся работа в Московском метрополитене, исходя из их индивидуальных особенностей и пожеланий», — отметила Митина.

В настоящее время в московском метро работают около двух тысяч дежурных у эскалаторов. Председатель профсоюза работников метро Николай Гостев заявил агентству РИАМО, что, по оценкам профсоюза, примерно 1,2 тысячи человек всё же могут попасть под сокращения, причём большинство из них — люди пенсионного и предпенсионного возраста.

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