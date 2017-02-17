Законопроект об ограничениях для вейперов внесен в Госдуму

Москва, , 18:57 — REGNUM Законопроект об ограничении курения вейпов и запрете продажи их детям внесли в Госдуму депутаты во главе с Николаем Герасименко («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 17 февраля. Распространяюся ограничения на обращение, продажу, запрет на потребление несовершеннолетними гражданами, а также использование в общественных местах, продвижение на рынке бестабачных курительных изделий по аналогии с ограничениями и запретами принятыми для табачных изделий.

Также законопроект распространяет действие закона на табачные изделия и электронные системы доставки табака, действие которых основано на нагревании табака.

Предлагаемые изменения позволят защитить здоровье граждан от вредного воздействия окружающего дыма от электронных сигарет, вейпов, кальянов, так называемых электронных систем доставки никотина, защитить подрастающее поколение от такой пагубной привычки, как курение, будут способствовать снижению распространенности курения среди населения, отмечают авторы.