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Концерт Ансамбля Александрова в новом составе: в зале нет свободных мест

Общество
После выступления зал аплодировал артистам стоя

Москва, 17 февраля 2017, 13:29 — REGNUM  Знаменитый Ансамбль российской армии имени Александрова в обновлённом составе выступил на сцене Центрального академического Театра Российской армии (Москва) вечером накануне, 16 февраля. Это первое выступление творческого коллектива после крушения Ту-154 над Чёрным морем, в котором погибли участники ансамбля, передают «Вести».

Артисты напряжённо готовились к выступлению, репетировали сутками. «Главное было — не подвести. Очень большая ответственность», — сказал один из членов коллектива.

В зале не было ни одного свободного места. После выступления зал аплодировал артистам стоя.

Напомним, трагическая гибель экипажа самолёт Ту-154 над Чёрным морем произошла 25 декабря. Погибли 65 участников ансамбля. Среди погибших балетмейстер-постановщик Вячеслав Ермолин, главный хормейстер Константин Майоров, художественный руководитель ансамбля Валерий Халилов.

Самолёт должен был приземлиться в Сирии, но рухнул в море через несколько секунд после вылета их аэропорта Адлера (Сочи), где он дозаправлялся. Всего при крушении погибли 92 человек — все, кто был на борту.

Читайте ранее в этом сюжете: Валерия Халилова похоронят во владимирском Киржаче 16 января

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