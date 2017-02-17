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СМИ: ВВС сняла лживый фильм о готовящихся беспорядках в связи с ЧМ-2018

Общество
Степанов: «Если бы я ещё раз увидел создателя фильма BBC, я бы вызвал его на дуэль»

Москва, 17 февраля 2017, 12:09 — REGNUM  Интервью, которое давал журналисту ВВС один из московских футбольных болельщиков, бывший лидер фанатов «Спартака» Василий Степанов (прозвище «Вася Киллер») в рамках съёмки документального фильма о предстоящем в России чемпионате мира по футболу в 2018 года, вышло в искажённом виде, с вырванными из контекста цитатами. Об этом сообщил координатор съёмок в РФ в интервью Life.

Уточняется, что британцы сняли документальный фильм о том, что в России якобы готовятся беспорядки в связи с предстоящим ЧМ-2018. В фильм вошли выдержки из интервью с футбольным фанатом.

Координатор утверждает, что помог ВВС встретиться с болельщиком в России. Причём заранее оговаривалось, что интервью не будет искажено, но авторы фильма не сдержали слова.

«Интервью было по-другому записано. Всё, что они смонтировали, — всё провокация. Вырезали из контекста слова. Обещали другое, а получилось как получилось», — заявил координатор.

Координатор пояснил, что ВВС ещё раз подтвердили, что не будут искажать информацию, буквально накануне выхода документальной ленты. «Вчера [16 февраля], когда шумиха началась, он ответил — не беспокойтесь, всё будет честно. А фильм вышел — и он не выходит на связь», — уточнил он.

Комментируя выход фильма, футбольный болельщик Степанов, у которого ВВС взяли интервью, заявил, что если бы он ещё раз увидел создателя фильма Алекса Стокли, то вызвал бы его на дуэль.

«В фильме BBC про фанатов очень жёсткий монтаж моих слов, это любой эксперт докажет. Там было искажение мысли. Когда я говорил о том, что «путинский спецназ был в Марселе», — я троллил корреспондента. Они вырезали, когда я смеялся и говорил, что всё это глупости», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 февраля председатель комитета Российского футбольного союза (РФС) по безопасности и работе с болельщиками Владимир Маркин заявил, что фильм ВВС «Хулиганская армия России» будет очередным художественным вымыслом. «Это очередная попытка дискредитации будущего ЧМ и России в целом», — сказал он.

Напомним, ЧМ-2018 пройдёт с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России, включая Москву, Калининград, Санкт-Петербург, Волгоград, и Казань.

Читайте ранее в этом сюжете: Маркин: Фильм BBC о фанатах в РФ – художественный вымысел

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