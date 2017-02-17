Из дедушки в бабушку: Пенсионер из КНР сменил пол в возрасте 72 лет

Пекин, , 11:05 — REGNUM 72-летний житель Пекина Синь Юэ стал самым пожилым человеком в мире, решившимся на смену пола. Уникальная операция была проведена г. Хуэйчжоу провинции Гуандун. В настоящее время пожилой пациент восстанавливается после операции и привыкает к своему новому телу, сообщает «Чжунго жибао».

По словам Синь Юэ, он никогда не ощущал себя мужчиной, в детстве он часто одевался как девочка из-за чего страдал от нападок со стороны сверстников. Несмотря на гендерные проблемы Синь Юэ женился в 1970 г., однако пара разошлась в 2000 г. В настоящее время экс-супруги тесно общаются, по словам бывшей жены Синь Юэ, ее экс-супруг стал для нее лучшей подругой.

Перед операцией Синь Юэ пришлось пройти серию тестов и бесед со специалистами для того, чтобы доказать, что он действительно хочет сменить пол. По словам хирургов, операция по смене пола заняла более 14 часов из-за преклонного возраста пациента.