Китайская полиция изъяла более тонны «льда» в провинции Хайнань

Власти провинции инициировали трехлетнюю кампанию по контролю за оборотом наркотиков в ноябре 2016 года, обещая вознаграждение в 100 000 юаней информаторам

Санья, Китай, , 04:00 — REGNUM Полиция китайской провинции Хайнань изъяла 1 060 килограммов метамфетамина, который иногда называют «льдом», сообщает 17 февраля газета Global Times.

Девять подозреваемых, включая установленного главаря банды по фамии Чжуан и производителей наркотиков были арестованы 8 января, сообщает офицер провинциального департамента полиции на пресс-конференции.

Банда взаимодействовала с дилерами в провинции Гуаньдун, а также продавала наркотики в ряде районов провинции Хайнань.

Как сообщает издание, власти провинции инициировали трехлетнюю кампанию по контролю за оборотом наркотиков в ноябре 2016 года, обещая вознаграждение в 100 000 юаней информаторам.

К настоящему моменту более было задержано более 1 700 подозреваемых в связях с наркобизнесом. Всего было выплачено более трех миллионов юаней за помощь полиции.