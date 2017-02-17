В Техасе легализуют марихуану

А с наркоманами будут проводить воспитательные беседы

Хьюстон, США, , 03:20 — REGNUM Прокурор округа Харрис Ким Огг анонсировал изменения в законодательство, согласно которым полиция не будет привлекать к ответственности граждан за хранение менее четырех унций (113,5 грамм) марихуаны, передает Associated Press.

По словам окружного прокурора, изменения будут введены с 1 марта. Граждане, пойманные полицией с «небольшим» количеством наркотика, не будут задержаны или направлены в суд — вместо этого планируется проведение воспитательных бесед.

Сообщается, что мэр и начальник полиции Хьюстона уже поддержали предложение прокурора округа.

Округ Харрис является самым густонаселенным в Техасе и включает в том числе город Хьюстон. Согласно последней переписи населения, проведенной в 2008 году, население округа составляло 3,985 млн человек.

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