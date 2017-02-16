Ставрополье первым в России запретило продажу вейпов детям

Одновременно в крае вводятся существенные штрафы за нарушение запрета по продаже детям и подросткам электронных носителей никотина

Ставрополь, , 12:07 — REGNUM



В Ставропольском крае, первом в России, вводится запрет по продаже электронных систем доставки никотина детям и подросткам. Одновременно в регионе вводятся штрафы за нарушение этого запрета и муниципальные органы наделены контролирующими полномочиями по контролю за исполнением этого запрета.

Соответствующие законы одобрены сразу в двух чтениях 16 февраля на заседании регионального парламента, передает корреспондент ИА REGNUM.

Закон Ставропольского края «Об ограничении продажи электронных систем доставки никотина» стал первым в России нормативно-правовым актом, регулирующим продажу электронных носителей никотина, сообщил один из авторов законопроекта, депутат Андрей Юндин.

На федеральном уровне обсуждаются законодательные инициативы, связанные с приравниванием электронных сигарет к обыкновенным в части запрета продажи несовершеннолетним и ограничением мест, разрешенных для курения. Вместе с тем, в регионе решили урегулировать одно из направлений этой проблемы ранее, поскольку распространение электронных сигарет среди детей и подростков в крае принимает угрожающие масштабы, отметил автор законодательной инициативы.

Одновременно в двух чтениях одобрена административная ответственность за нарушение этого запрета. Штрафы составят четыре тысячи рублей для физических лиц, 20 тыс. рублей для должностных и 50 тыс. рублей для юридических лиц. Значительно увеличатся штрафы за повторное нарушение запрета. Муниципальные органы власти наделены полномочиям по контролю за исполнением запрета.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, подобные инициативы рассматриваются и в других регионах России. В молодежной среде курение всех разновидностей вейпов сейчас модно. Считается, что они либо безвредны, либо менее вредны для организма, нежели обычные сигареты.

Вместе с тем, их влияние на организм еще полноценно не изучено. Как прозвучало на заседании думы, ученные бьют тревогу, что смеси химических наполнителей могут крайне негативно влиять на здоровье человека. А Минпромторга дает отрицательные заключения на запрет продажи и ограничение мест, разрешенных для курения.

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