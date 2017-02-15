Мосгордума одобрила ограничение рекламы и продажи вейпов

Москва, , 15:18 — REGNUM

Законопроект, предусматривающий ограничение продажи вейпов (электронных сигарет), одобрен депутатами Московской городской думы, передаёт RT.

Авторы документа предлагают юридически закрепить термины «электронная система доставки никотина» (ЭСДН) и «электронная система доставки продуктов, не являющихся никотином» (ЭСДПН). Прописаны критерии для классификации этих устройств.

Предлагается запретить продавать эту продукцию несовершеннолетним, а также не разрешать использовать вейпы в общественных местах. Согласно предлагаемым нормам, следует ограничить рекламу вейпов.

Напомним, в России не существует официального запрета на курение электронных сигарет. Законодательный запрет на продажу несовершеннолетним распространяется только на табачную продукцию. В ряде российских регионов занимается решением этой проблемы на региональном уровне, в том числе, Алтай и Москва.

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