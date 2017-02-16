В марте «Музыка в метро» снова зазвучит в Москве

Москва, , 12:07 — REGNUM В марте пассажиры московского метрополитена вновь смогут услышать выступления музыкальных коллективов и солистов. В этом году для участников проекта «Музыка в метро» предусмотрены 15 площадок, пишут «Известия».

Отбор музыкантов происходил в Центре профориентации Московского метрополитена с 7 по 10 февраля. В живых прослушиваниях приняли участие сотни кандидатов, лучшими признаны 200 из них — как солисты, так и музыкальные группы.

Экспертное жюри оценивало выступающих с точки зрения качества исполнения, техники и визуальной подачи. Кроме того, учитывалось и общее впечатление. Организаторы пояснили, что цель проекта «Музыка в метро» — объединение интересов жителей города и артистов, поддержка андеграундных движений.

«Свежая волна исполнителей ждет пассажиров московского метро уже в начале весны», — уточнили в пресс-службе московской подземки.