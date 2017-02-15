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Утепление фасадов в Петербурге разрешат проводить за счет Фонда капремонта

Общество
Депутаты включили этот вид работ в региональную программу

Санкт-Петербург, 15 февраля 2017, 17:04 — REGNUM  Законодательное собрание Санкт-Петербурга одобрило в первом чтении включение утепления фасадов в список работ, проводимых по программе капитального ремонта многоквартирных домов. Такое решение было принято на пленарном заседании в среду, 15 февраля, передает корреспондент ИА REGNUM. За проголосовали 38 депутатов.

Законопроект был внесен губернатором Георгием Полтавченко. До его принятия в рамках капремонта проводилась только окраска фасадов и уплотнение швов. Инициатором поправок в законы «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге» и «О жилищной политике Санкт-Петербурга», стал Жилищный комитет Смольного. Новый документ также увеличивает краткосрочный план капитального ремонта с 1 года до 3 лет.

Предполагается, что в перспективе это снизит затраты на отопление. Добавим, по данным Жилищного комитета, в ближайшей перспективе петербуржцам не стоит опасаться повышения тарифов на капитальный ремонт. К концу 2016 года 86% петербуржцев оплатили свои квитанции за капремонт.

По словам председателя городского парламента Вячеслава Макарова, отсутствие утепления фасадов в перечне работ по программе капремонта существенно снижало эффективность такого ремонта в целом.

«Выяснилось, что дома, где наблюдаются повышенные расходы на отопление, значительную часть тепла теряют именно через неутепленные стены. Очевидно, что капитальный ремонт и утепление фасадов необходимо делать одновременно. Это значительно уменьшит теплопотери и позволит сократить суммы коммунальных платежей петербуржцев. Особенно это актуально для панельных домов и домов первых массовых серий — так называемых «хрущевок», — пояснил Макаров.

По его данным, ежегодно в Санкт-Петербурге ремонтируется 120−130 фасадов многоквартирных домов.

Подготовкой поправок ко второму чтению законопроекта займется рабочая группа, в которую войдут представители профильных комиссий Законодательного Собрания, сотрудники Жилищного комитета и Фонда капитального ремонта.

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Капитальный ремонт жилья
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