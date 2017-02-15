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Юрий Трутнев потребовал решить проблему с выдачей гектаров в Приморье

Общество
«Земля принадлежит гражданам. И не декларативно, а реально»

Владивосток, 15 февраля 2017, 08:25 — REGNUM  Полпред президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поручил полпредству и органам прокуратуры проверить действия чиновников Шкотовского района Приморского края, где граждане с ноября 2016 года не могут получить 81 гектар в рамках федеральной программы. Зампредседателя Правительства РФ напомнил, что процесс получения дальневосточных гектаров должен быть прозрачным, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В Шкотовском районе Приморья с ноября 2016 года не рассмотрена коллективная заявка на 81 гектар для создания эко-фермы с гостевым домом. Такая задержка обусловлена бездействием муниципальных властей, которые заявили о своих правах на указанные земельные участки только после того, как на них поступила коллективная заявка.

«Процесс получения дальневосточного гектара должен быть прозрачным и не вызывать лишних сложностей. Если вопросы возникают, они должны быть решены в кратчайшие сроки. Земля в России принадлежит гражданам. И не декларативно, а реально», — обозначил Юрий Трутнев.

Зампредседателя Правительства РФ поручил полпредству и органам прокуратуры проверить действия должностных лиц, которые причастны к сложившейся в Шкотовском районе ситуации. От губернатора Приморья Владимира Миклушевского и главы проблемного муниципалитета полпред потребовал в кратчайшие сроки определить возможность передачи земель, если они зарезервированы в установленном порядке или же ранее не были предоставлены другим лицам для реализации проектов, необходимых населению Шкотовского района.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно последним данным, начиная с 1 июня прошлого года, в Приморье оформлено 792 договора на выдачу, так называемых дальневосточных гектаров. В общей сложности профильные органы получили почти 19,5 тысяч заявлений. Жители России в основном интересуются земельными участками, расположенными в Шкотовском и Надеждинском районах. На указанные муниципалитеты приходится от 25% до 30% заявлений.

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Выделение бесплатных земельных участков на Дальнем Востоке
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