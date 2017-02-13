В Приморье гектары оформили почти 800 заявителей

Владивосток, , 11:18 — REGNUM В Приморском крае, начиная с 1 июня прошлого года, оформлено 792 договора на выдачу, так называемых дальневосточных гектаров. В общей сложности профильные органы получили почти 19,5 тысяч заявлений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте земельных и имущественных отношений.

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По информации на сегодняшний день, 13 февраля, с начала реализации федеральной программы по выделению на Дальнем Востоке земельных участков в безвозмездное пользование на приморские территории подано почти 19,5 тысяч заявлений, на третий этап, то есть на две последние недели, приходится 9,5 тысяч заявлений. На рассмотрении к настоящему моменту находятся 6,8 тысяч заявлений.

За 8,5 месяцев заключено 792 договора, сформированы и направлены на подпись заявителям ещё 535 договоров, в стадии формирования — 153 документа.

География потенциальных получателей земли на территории Приморья по-прежнему остаётся обширной: это жители Московской и Ленинградской областей, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Челябинска, есть обращения от дальневосточников — жителей самого Приморья, соседнего Хабаровского края, а также Камчатки, Сахалина.

Как сообщало ИА REGNUM, жители России в основном интересуются земельными участками, расположенными в Шкотовском и Надеждинском районах. На указанные муниципалитеты приходится от 25% до 30% заявлений. Примерно в 30% граждане отдают предпочтение участкам Хасанского района. Наблюдается сокращение количества отказов: в ноябре 2016 года их было 46%, к январю 2017 года показатель снизился до 13%.