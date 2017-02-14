Дорожно-топливный коллапс в районе Якутии: Кто виноват и что делать?

Якутск, , 07:16 — REGNUM В проблемах, возникших с поставками топлива в есть сёл Усть-Янского района Якутии из-за дорожного коллапса энергетики обвиняют дорожников, перевозчики — энергетиков, а глава посёлка Депутатский считает, что причина всё-таки в деньгах, вернее в их нехватке. В беседе с корреспондентом ИА REGNUM Сергей Бондаренко высказал мнение, что необходимо не только думать об улучшении состояния дороги (а для этого нужно финансирование), но и повышать тариф на перевозки топлива.

Напомним, проблемы с поставками топлива в ряд населённых пунктов Усть-Янского района, в том числе в Депутатском, возникли в начале февраля. Тогда после затяжной пурги дорогу не смогли быстро расчистить, и из-за проблем с поставками топлива для электростанций и котельных в муниципалитете были вынуждены объявить режим ЧС.

«Уже неделю полноприводные машины со скрипом, но проходят», — рассказал о ситуации Сергей Бондаренко. — к нам пришли продукты (но они, собственно, и были). У нас также летает самолёт, да это дорого, но завоз продуктов происходит. Глава района распорядился отменить ЧС и до 15 февраля привести дорогу в нормативное состояние».

В «Сахаэнерго» виноватыми в проблемах с поставками топлива сочли дорожников, которые не смогли быстро расчистить заблокированную снегом республиканскую трассу. Чтобы дорога функционировала постоянно, её нужно обслуживать непрерывно, но техники не хватает, констатировали в энергокомпании.

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По мнению перевозчиков, в ситуации по недозавозу топливно-энергетических ресурсов в населённые пункты Усть-Янского района виноваты сами энергетики. Возможность доставить часть топлива до дорожного коллапса была, но водители грузовых машин отказались. Они жалуются, что себестоимость перевозок с каждым годом растёт, а тариф остаётся прежним.

«Есть две системные проблемы — дороги и тарифы, они всегда были, — согласен Сергей Бондаренко. — Кому-то не нравится дорога, кому-то — тарифы на перевозки. Но всё решается путём переговоров. На самом деле тут всё зависит от бюджетного наполнения. Дорогой надо заниматься хорошо, но и с людьми нужно тоже работать. Перевозчики жалуются, что задолженность есть, и всё никак разобраться не могут, там куча посредников. Возможно, есть смысл «Сахаэнерго» организовать свой автопарк».

К дороге нужно быть внимательнее, подчёркивает глава посёлка, вспоминая, что раньше на трассе Усть-Куйга-Депутатский было 3−4 поста, которые постоянно работали. «Я по сути подразумеваю проблему финансирования. Дорога проблемная, толковых денег в неё чтобы вкладывали я ни разу не видел. Да, идёт какой-то ремонт. Но у меня есть мечта, чтобы нас в очередь поставили и сказали — вот у вас в следующем году будет ремонт, и отремонтировали дорогу от и до. Но опять же это север, и мы должны быть ко всему готовы», — сказал также Сергей Бондаренко.

Он уверен, что из сложившейся в этом году проблемы в любом случае нужно делать выводы: «Водители не первый раз не едут из-за тарифа. Раз дорога плохая — тариф должен быть выше, и его можно поднять устранив посредников».

Сергей Бондаренко также рассказал, что если бы в Депутатском не действовала программа энергосбережения, в посёлке «давно можно было бы ЧС вводить». «Дело в том, что в этом году угля завезли только 2 тысячи тонн, это потребность максимум 20−25 дней, а мы пользуется им уже 150 дней. Мы с властями республики и энергетиками начали программу энергосбережения, и накопили за 3 года запас угля в 14 тыс тонн, поэтому и безболезненно пока эти проблемы проходим», — высказал мнение глава Депутатского.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля отсутствовала возможность доставлять топливо в 6 населённых пунктов Усть-Янского района: Депутатский, Хайыр, Усть-Яна, Казачье, Тумат и Сайылык. Коммунальным компаниям пришлось снижать температуру подачи тепла и вводить режим экономии. В муниципалитете были вынуждены ввести режим ЧС.