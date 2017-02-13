Фотошарашка: «конкурс World Press Photo стал «рекламным агентством» ИГ»

В Госдуме опасаются, что у победителя конкурсе будут последователи из желающих легко прославиться

Москва, , 16:25 — REGNUM Депутат Госдумы Алексей Журавлев («Родина») назвал «чудовищной аморальностью» решение World Press Photo объявить снимком года фото убийцы посла России в Турции.

«Премировать фотографию с изображением убийцы — значит, пропагандировать терроризм. Не сомневаюсь, что теперь множество психопатов, неудачников, социопатов, фанатиков и других потенциальных террористов утвердятся в своем выборе, поскольку увидят легкий способ прославиться», — обеспокоен парламентарий.

«Что дальше? Будут заказывать специальные фотосессии с убийством должностных лиц государств?» — рассуждает он в Facebook.

«В общем, конкурс World Press Photo стал «рекламным агентством» ИГ (организация запрещена в России). Теперь к этой фотошарашке должно быть приковано внимание всех спецслужб мира. Перед нами — не журналистика и не фотоискусство, перед нами — терроризм», — возмущен депутат.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, турецкий фотограф Бурхан Озбилиджи получил первую премию на прошедшем в городе Гааге (Нидерланды) конкурсе фотожурналистики World Press Photo. Приз достался ему за фотографию террориста, застрелившего в Анкаре российского посла Андрея Карлова.

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