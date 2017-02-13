Минобрнауки выступает за информирование родителей о детях в группах суицида

Очень многое зависит от того, как работает с ребенком семья, отмечают в министерстве

Москва, , 14:11 — REGNUM В Министерстве образования и науки считают правильным извещать родителей о членстве ребенка в суицидальных группах в интернете до извещения правоохранительных органов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 февраля, об этом заявил замглавы Минобрнауки Вениамин Каганов в Госдуме на заседании рабочей группы по противодействию деятельности, связанной со склонением детей к суициду.

«Очень многое зависит от того, как работает с ребенком семья, как работает школа, наша ключевая задача — сделать так, чтобы рядом был взрослый, который увидит, поможет. Здесь необходимо совершенствование механизмов, которые позволяют выявить, устранить саму причину возникновения этих явлений», — отметил он.

По мнению замминистра, предложения, озвученные, вице-спикером Госдумы Ириной Яровой («Единая Россия»), имеют «хорошую перспективу, чтобы их учесть в совершенствовании законодательной базы».

Каганов подчеркнул важность работы с родителями ребенка. «Почему нельзя доверить информацию о нем, создать нормативные механизмы, для того чтобы эта информация не только поступала, но чтобы она поступала оперативно, чтобы родители могли принять меры. Я согласен, что, может быть, на этом этапе доводить эту информацию до других органов преждевременно в силу разных причин, родитель, который нуждается в помощи школы, вправе обратиться, и он вправе это сделать самостоятельно, но если родитель не наш союзник, ясно, что с такой проблемой любые общественные институты справляться будут плохо», — полагает замминистра.

По его мнению, депутатами Госдумы «предлагается работа в очень правильном, своевременном направлении».

В свою очередь начальник Бюро специальных технических мероприятий МВД России Алексей Мошков рассказал о позитивном опыте борьбы с сайтами, которые распространяют детскую порнографию, с тем, чтобы распространить этот опыт на борьбу с «суицидными» сайтами. «Нам удалось часть негативного контента по этой тематике вытеснить на зарубежные площадки. Потому что есть на сегодняшний день желание законодателей, которые позволяют нам принимать соответствующие меры. К сожалению, таких оснований для привлечения лиц, которые на сегодняшний день распространяют и призывают к суицидальным действиям, нет. Здесь есть много вопросов, которые мы должны обсуждать, и самое главное — принимать конкретные решения. Методики есть, вооружите нас соответствующими законами», — призвал он парламентариев.

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Ранее вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») предложила ввести уголовную ответственность за склонение детей к суициду.

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