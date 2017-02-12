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В Узбекистане дорогу в Самарканд через Казахстан запустят до конца месяца

Общество
Автодорога, которая проходит через территорию Мактааральского района Казахстана, была закрыта в 2006 году

Ташкент, 12 февраля 2017, 12:20 — REGNUM  Узбекистан и Казахстан намерены завершить до конца февраля все процедуры по запуску реконструированной дороги М-39, которая позволит узбекистанцам значительно сократить путь до Самарканда, сообщает Подробно.уз.

Автодорога, которая проходит через территорию Мактааральского района Казахстана, была закрыта в 2006 году по инициативе узбекской стороны.

Как сообщил посол Казахстана в Ташкенте Ерик Утембаев, стороны уже закончили все необходимые внутригосударственные процедуры, определили пропускные посты, которые теперь для удобства граждан будут работать на этой дороге в круглосуточном режиме.

«Раньше посты действовали только днем, теперь два из них будут работать в круглосуточном режиме. Главное, что удалось облегчить механизм прохождения гражданами Узбекистана казахстанской границы», отметил дипломат.

По его словам, штамповать паспорта не будут, узбекистанцам «при въезде нужно заполнить специальную миграционную карточку — это простой бланк, а при выезде — сдать его».

«Мы запустим движение до конца февраля. Казахстан со своей стороны уже все процедуры завершил, теперь ждем, когда это сделает Узбекистан, и синхронно откроем движение по дороге. Это хороший шаг, он стимулирует туристический поток», указал посол.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, в числе главных приоритетов внешней политики Узбекистан определил отношения с соседними странами, с которыми ранее существовал ряд разногласий.

Узбекистан также продолжит курс на выстраивание взаимоуважительных отношений Россией и другими странами Содружества независимых государств.

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Читайте ранее в этом сюжете: МИД: Приоритетом Узбекистана являются отношения со странами ЦА

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