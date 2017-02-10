В Подмосковье очередной скандал: Дома построили, а автобусы пустить забыли

Возмущенные транспортным коллапсом, жители поселка Путилково, что в 500 метрах от МКАД. В поисках правды и управы на Подмосковных чиновников – обратились к Владимиру Путину

Красногорск, , 14:12 — REGNUM Доведенные до отчаяния отсутствием общественного транспорта, и это не смотря на то, что 2 станции метро находятся всего в 5 километрах от микрорайона, жители поселка Путилково Красногорского района Московской области, обратились с открытым письмом к президенту Владимиру Путину. Они просят главу государства вмешаться в ситуацию, сообщает 10 февраля корреспондент ИА REGNUM.

В своем обращении к президенту житель Путилково Станислав Смагин от себя лично и от лица других жителей микрорайона, который расположен всего лишь в 500 метрах от МКАД, рассказал о том, что жители нового комплекса, наполовину построенного ныне прекратившей свое существование компанией «Мортонград» (она на правах поглощения вошла в группу компаний ПИК, прим. ИА REGNUM ), недостроенную часть которого сейчас возводит ПИК, остались отрезаны от цивилизации. А всего в 5 километрах от населенного пункта есть станции метро Планерная и Митино. В новом районе, в котором проживают 15 000 человек, до сих пор нет общественного транспорта.

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«Первое время нас возили маршрутки 1124 и 1085. Но 31 октября 2016 года чиновники решили, что эти маршрутки нелегальны и запретили их движение, устроив целую охоту на них! Люди утром 31 октября 2016 года были в растерянности и не могли добраться до места учебы или работы. Транспорта не было никакого! Жители могли уехать только на машинах соседей или такси. Лично я уехал на работу и приехал с работы на такси, так как других вариантов не было! Идти пешком от метро до дома, к сожалению, у нас невозможно, так как очень опасно! Путилковское шоссе очень узкое, без тротуара и не освещенное! В ближайшее время, возможно, будут несчастные случаи!» — отметил Смагин.

Кода столь вопиющие действия чиновников привлекли внимание СМИ, продолжил житель Путилково, жителям на «птичьих правах» вернули полулегальные маршрутки 26К до метро Волоколамская, куда ехать значительно дальше, при этом собирая по пути следования все возможные пробки. Когда логичнее было бы организовать до ближайшего к населенному пункту метро Митино. Также организовали маршрут 492П до метро Сходненская, и большой автобус 26, однако из-за того, что автобусу банально негде развернуться в микрорайоне, его быстро убрали.

Стоит отметить, что эти полумеры ситуацию с транспортной доступностью построенного в чистом поле микрорайона не изменили. «Сейчас эти полулегальные маршрутки ходят без расписания! Днем их совсем нет, в часы пик их катастрофически не хватает! Утром в Путилково люди набиваются битком и едут стоя в пробках 30−40 минут! Вечером от метро уехать невозможно из-за гигантских очередей! Жители Путилково вынуждены на морозе — 25 градусов стоять по 30−40 минут ждать маршрутку и потом еще столько же ехать на маршрутке по пробкам! Законного легального общественного транспорта, который ходит по расписанию у нас нет! Мы не можем рассчитать время на дорогу до работы и не можем быстро приехать домой», — продолжил Смагин.

К тому, что жители поселка Путилково элементарно не могут добраться от дома до работы, добавляется и более серьезная проблема. В микрорайоне нет ни детской, ни взрослой поликлиник. Больные жители и жители с детьми вынуждены ездить в поликлинику в Москву или Красногорск. Естественно, что при такой транспортной доступности, добраться до поликлиники жители не могут. В свою очередь в поселок не могут приехать на вызов скорой помощи врачи, учителя в местную школу.

«В 21 веке в великой державе 15 000 человек (пока это половина района, а скоро будет 30 000 человек) отрезаны от всех услуг и от всех благ цивилизации!», — резюмирует сложившееся положение житель Путилково.

В заключение Станислав Смагин сформулировал для президента ряд вопросов. На которые впервую очередь хотелось бы получить ответ от подмосковных чиновников, которые выдают разрешения на строительство в чистом поле микрорайнов, сравнимых, а то и превышающих по численности населения, многие районные центры страны. И при этом совершенно не отвечающих ни за транспортную доступность этих жилых комплексов, ни за создание такой крайне необходимой социальной инфраструктуры, как больницы, поликлиники, детсады, школы, места досуга.

— Почему в одну минуту чиновник может оставить без маршруток целую деревню с 15-тысячным населением, не предоставив альтернативный общественный транспорт?

— Почему глава огромной страны — великой державы должен заниматься возобновлением электричек и маршруток?

— Почему ленивые чиновники 4 (ЧЕТЫРЕ) месяца проводят конкурс на предоставлении услуг перевозок для населения, не предоставив альтернативный общественный транспорт, и люди вынуждены страдать — ждать на морозе неизвестно чего (придет или не придет)?

— Почему чиновники не учитывают мнения жителей и рациональный подход? Нам удобнее ехать до Митино, а не до Волокламской! Мы бы хотели маршрутки до Планерной, Сходненской и Речного вокзала! У нас ведь рыночная экономика и мы готовы голосовать рублем! Но нас никто не спросил, а реальный бизнес «кошмарили» и в итоге «замочили в сортире» (нелегальный маршрутки останавливали на МКАДе, людей высаживали НА ПРОЕЗЖУЮ ЧАСТЬ, а якобы нелегальные маршрутки увозили на эвакуаторах — это все есть в видеосюжетах телеканалов).

— Почему на наши письма об отсутствии общественного НИКТО не ответил? Мы писали губернатору Московской области, главе Красногорского района, в общественную палату, уполномоченному по правам человека в Московской области, депутатам Красногорского района, Министерство транспорта Москвы, Министерство транспорта Московской области. Более того, губернатору Московской области Андрею Воробьеву мы отправили официальное обращение с 5 000 подписями! А в ответ тишина…

— Когда бюрократическая машина будет работать четко и слажено? Ведь мы — в том числе и жители Путилково — 15 000 человек — платим за все это безобразие! Это работа лодырей чиновников за наши налоговые отчисления! 4 месяца проводят конкурс на запуск маршруток… Может быть чиновников пора перевести на оплату за результат работы вместо оклада?

Как ранее сообщало ИА REGNUM, рост жилищного строительства в Подмосковье вызывает у жителей региона все большее недовольство. Жители области возмущены тем, что инфраструктура отстает от собственно жилищного строительства. Жители Реутова, Химок, Балашихи, Красногорска и многих других городов жалуются на транспортные проблемы, нехватку спортивных объектов, детсадов и учреждений культуры. Люди выступают против застройки и требуют развивать инфраструктуру.

В свою очередь эксперты указывают на то, что строительство инфраструктуры невыгодно строительным компаниям. Девелоперы стараются использовать уже существующую инфраструктуру, часто — построенную ещё при СССР. Фактически многие подмосковные города созданы для того, чтобы люди могли в них переночевать, но работать, учиться, лечиться и жить они будут в Москве. Если ситуация с инфраструктурой не улучшится, а дома начнут стареть, то более обеспеченные люди не захотят жить в этих районах. В итоге останутся те, кто не может или не хочет переехать, что может спровоцировать создание так называемых «гетто». Некоторые исследования подтверждают, что они уже появляются.

Граждане и эксперты не единственные, кто понимает, к каким бедам приведут регион ничем не сдерживаемые аппетиты девелоперов. Иногда прозрение снисходит и на чиновников. Так бывший зампред правительства по вопросам градостроительной политики и строительного комплекса Герман Елянюшкин последовательно высказывался о перспективах и угрозах для строительной отрасли региона. В частности, он заявлял: «Опасность имеет геополитический характер. Не стоит переселять всю страну в Москву и Подмосковье, нужно развивать другие области, «чтобы люди хотели жить и работать там».

Подробности читайте здесь: Эксперты — против плотной застройки Подмосковья и появления гетто

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